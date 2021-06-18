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函館市は１７日、２０２０年度のふるさと納税による寄付金の活用事業を公...
【厚沢部】第２回町議会定例会は１７日、本会議を続行。道の駅の商業施設...
【松前】町議会第２回定例会は１７日、本会議を続行。町営住宅整備長寿命...
【木古内】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に２氏が登壇した...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１７日、本会議で付託...
函館市企業局交通部によると、函館市電の５月の乗客数は前年同月比６０％...
函館市が自殺予防を目的に開設している電話相談窓口「函館いのちのホット...
【厚沢部】第２回町議会定例会が１６日開会し、会期を１８日までの３日間...
【北斗】第２回市議会定例会は１６日、４氏が一般質問に立った。市が進め...
【松前】松前町議会第２回定例会が１６日開会し、５氏が一般質問に登壇し...
【乙部】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
東日本電信電話...
【写真特集】高体連サッカー全道大会３日目・函大谷（１７日）...
【室蘭】高体連全道大会の陸上は１７日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場...
【写真特集】高体連陸上全道大会３日目（１７日） ...
夏の甲子園につながる第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、７月２７日午後１時から開講す...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１７日、７月３日～８月８日に函館競馬場（駒...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１２日～３０日に市亀田交流プラ...