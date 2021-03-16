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浜野幸子氏（市政クラブ） パートナーシップ制度の導入について慎重な考...
板倉一幸氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１１時 ①コロナ禍と...
浜野幸子氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①パートナー...
函館市議会第１回定例会は１５日、本会議を再開、予算特別委員会（金澤浩...
【厚沢部】第１回町議会定例会は１５日、本会議を再開。予算審議特別委員...
函館市の企業誘致助成制度を活用し、今年度は新たに２社が市内に事業拠点...
函館市は市障がい者計画の「第６期計画」の素案をまとめた。新年度から２...
函館市はこのほど、全国健康保険協会北海道支部（協会けんぽ、大場久夫支...
函館広域幹線道路整備促進期成会は１２日、函館新外環状道路の日吉インタ...
函館市は１２日、市内３６町会が市の街路灯設置補助金を不正に受領してい...
浜野幸子氏（市政クラブ） パートナーシップ制度の導入について慎重な考...
【乙部】第１回町議会定例会は１６日、本会議を再開。一般質問を行い、４...
道内の公立高校は１６日、２０２１年度一般入試の合格者を発表した。新型...
【福島】福島中学校（岩田学校長）の第７４回卒業証書授与式が１５日開か...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
【札幌】札幌市は１６日、新型コロナウイルスに感染していた１人が死亡し...
【札幌】道は１５日、道検査分で新たに３６人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
カレー専門店のルーがたっぷり 肉々しい満腹カツサンド ２０１７年、...