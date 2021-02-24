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【北斗】市地域公共交通活性化協議会（齋藤征人会長、２４人）は２２日、...
【八雲】町と明治安田生命保険函館支社（石桁健司支社長）はこのほど、包...
【北斗】北斗市は２２日、新型コロナウイルスの感染者急増で１月中旬から...
函館市病院局はこのほど、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の昨年１２月...
函館市議会の議会運営委員会（遠山俊一委員長）は２２日、第１回定例会を...
【鹿部】改選後初となる第１回町議会臨時会が２２日、開かれた。正副議長...
【福島】福島町議会定例会２月会議が２２日開会した。地域経済緊急支援事...
函館市はこのほど、２０１９年度の行政手続きにおけるオンライン化の状況...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森で２０、２１の両日、「家族...
【乙部】町教委はこのほど、今年度の教育・文化・スポーツ表彰の被表彰者...
【江差】「日本の夕陽百選」にも選ばれている同町の夕日を題材に撮影した...
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■函館市白鳥町、不動産営業、大塚俊一さん（３２） 震災当時は函館朝...
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