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函館市は１９日、新型コロナウイルス感染防止対策を担う、ワクチン接種担...
函館市は１９日、２０２１年度の自転車競走（競輪）事業特別会計予算案を...
【北斗】市は２０、２１の両日、イオン上磯店（七重浜４）で、函館市と合...
農林水産省が、農林水産物・食品の輸出を２０３０年に５兆円にする目標の...
【札幌】鈴木直道知事は１９日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
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【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長、１１人）...
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函館市病院局は１８日までに、新型コロナウイルス感染者を受け入れる病床...
３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長）の閉校記念事業協賛会（藤...
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フットサル元日本代表の三浦拓さん（２８）＝函館出身＝が４月、函館に小...
１月３１日に美唄市で開かれた北海道スノーボード技術選手権大会（北海道...
国内外の関心を集めた東京五輪・パラリンピック組織委員会の会長に、橋本...
合同会社箱バル不動産（函館市末広町、蒲生寛之代表）は２７、２８の両日...
函館市は、経済的理由で修学が困難な学生を対象にした新年度の奨学生（無...
２月１４日に函館市芸術ホールで行われた「２０２１スプリングコンサート...
本人からの委任状が必要 Ｑ 建設業許可の更新手続に当たって、法務局が...
２０２１年も２月下旬に入り、仕事や家事でバタバタした毎日を送っている...