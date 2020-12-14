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道と第一生命北海道営業局（札幌）は１１日、道の魅力を五七五の句で表現...
第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...
今年度の道社会貢献賞（更生保護功労者）に森地区保護司会副会長の鈴木昌...
道は、道内離島５町（奥尻、羽幌、礼文、利尻、利尻富士）と連携し、各町...
【北斗】第４回定例市議会は１１日、本会議を再開。国が実施する一人親世...
【江差】桧山振興局はこのほど、「地方就職を選択する人が注目するポイン...
函館市教委は９日、市内垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北縄文遺...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） ７月に文部科学省から「学校における...
【鹿部】町は９日から、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、役場...
函館市文学館講演会「和太鼓朗読劇『君に与ふウタ・石川啄木記』」が１３...
ＮＰ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は１３日、函館市総合福祉...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は１３日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は１３日、市内居住の４０～７０代の男女３人が新型コロナ...
函館市がまとめた梁川交通公園（梁川町２４）の今年度の入園者数は、前年...
函館市のベイエリアを中心に観光人力車を展開する「えびす屋函館店」（門...
函館市内の小中学校の２０２１年度からの夏季休業が、２５日間から３０日...
【知内】来年３月に甲子園で開かれる第９３回選抜高校野球大会の２１世紀...