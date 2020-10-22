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国勢調査の調査期間が２０日で終了した。インターネットと郵送による同日...
新型コロナウイルス感染症対策に役立ててもらおうと、函館市に個人や企業...
函館市は、今月の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）推進月間に合...
【札幌】道とキリングループ５社は１９日、北海道の活性化に向けた協働事...
函館市は、市内宿泊施設の宿泊者１人に２０００円分のチケットを進呈する...
函館市は、商品の新たな包装を検討する食品関連企業と地元デザイナーをマ...
道は、高齢者の交通事故防止に向け、今月から「道高齢者運転免許自主返納...
【知内】第７回町議会臨時会が２０日開かれた。ふるさと納税寄附金額の増...
【森】梶谷恵造前町長の退任を受けて、木村浩二副町長（６３）と増川正志...
【森】１１日の町長選で初当選した岡嶋康輔新町長（４１）が１９日、初登...
障害者スポーツに触れてみませんか―。函館ボッチャ協会（下重建治会長）...
函館調停協会は２４日午前１０時から、地域住民向けの「無料調停相談」を...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３、３...
〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
函館空港周辺の観光振興に向け、航空会社や観光事業者が１５～１７日、鹿...
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劇場版アニメ「鬼滅の刃（きめつのやいば）無限列車編」が大変な人気だ。...
特別養護老人ホーム潮寿荘（函館市釜谷町、柏原美之施設長）で２０日、恒...