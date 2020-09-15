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安倍晋三首相（６５）の後継を決める１４日の自民党総裁選で、菅義偉官房...
大規模災害時に医療活動や行方不明者の捜索救助に当たる災害時多目的船（...
函館市は１４日、新型コロナウイルスの感染拡大に際して国や道、市が導入...
藤井辰吉氏（市政クラブ） 冬季および新年度に向けた観光政策への検討は...
合流新党「立憲民主党」に参加した逢坂誠二衆院議員（道８区）が１４日、...
自民党道８区支部（前田一男支部長）の政経セミナーが１３日、ホテル函館...
【北斗】市議会は１４日、決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０...
函館市内の飲食店が調理した料理を職場に届ける実証実験「おかずデリバリ...
出村ゆかり氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①函館市プ...
藤井辰吉氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１１時 ①函館市新型コロナ...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田敦也委員長、委員２０人）は１５...
【札幌、小樽】札幌市と小樽市は１５日、両市内で新たに８人が新型コロナ...
第７３回秋季北海道高校野球大会函館支部予選第３日（９月１５日） オーシ...
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【函館、北斗】軟式野球の第４３回東日本大会（１部）南北海道大会（北海...
【愛別】北海道六大学野球１部秋季リーグ（道学生野球連盟主催）第４節第...
【伊達など】サッカーの第１４回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯Ｕ...
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