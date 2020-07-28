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【七飯】町は、国が新型コロナウイルス対策で一律１０万円を支給した特別...
渡島総合振興局は、２０２０年上期（１～６月）の一般旅券（パスポート）...
【厚沢部】町は２２日、２７日開会予定の第３回厚沢部町議会臨時会に提出...
【北斗】市はこのほど、若手職員でつくる庁内行革プロジェクトチーム「北...
新型コロナウイルスの影響で減収した函館市内の法人や個人を対象に地方税...
【札幌】鈴木直道知事は２２日の定例記者会見で、道の新型コロナウイルス...
【木古内】第３回町議会臨時会が２２日開かれた。児童福祉施設などの従事...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各地の社会福祉協議会（社協）が生...
新型コロナウイルスの影響で経済的に困窮する世帯の家賃を補助する「住居...
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全日空（ＡＮＡ）は２７日、夏季ダイヤ期間の国内線運航計画の変更を発表...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
函館卓球協会相談役の笹浪博義さん（８０）はこのほど、自身が撮影したり...
函館市女性センター（東川町１１）は、９月５日午後１時半から同センター...
函館市成年後見センターは８月２７日午後１時半から、市総合福祉センター...
函館市昭和４の電気工事業「日東電気工事」（土谷禎宏社長）は２７日、プ...
政府による国内旅行需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」のス...
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