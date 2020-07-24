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新型コロナウイルスの影響で減収した函館市内の法人や個人を対象に地方税...
【札幌】鈴木直道知事は２２日の定例記者会見で、道の新型コロナウイルス...
【木古内】第３回町議会臨時会が２２日開かれた。児童福祉施設などの従事...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各地の社会福祉協議会（社協）が生...
新型コロナウイルスの影響で経済的に困窮する世帯の家賃を補助する「住居...
【北斗】市議会第３回臨時会は２１日、開かれ、新型コロナウイルスの緊急...
函館市が高齢者施設などを対象に実施したアンケート調査で、新型コロナウ...
２２日から国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」が始...
【知内】第５回町議会臨時会が２０日開かれた。感染症対策消耗品・備品等...
国内旅行の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」開始後初めての４連休がス...
ホームページ制作などを手掛ける「ビイエフネット」（函館市本通２、番場...
【厚沢部】町は２２日、２７日開会予定の第３回厚沢部町議会臨時会に提出...
市立函館博物館で２３日、市内の小学生と保護者を対象にした「わりばしゴ...
函館と新潟は１８５８（安政５）年の日米修好通商条約によって港を開いた...
函館白百合学園中学高校吹奏楽団（団員６１人）は２３日、ライブ配信演奏...
函館市文化・スポーツ振興財団は、２５、２６の両日に市北方民族資料館（...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は２５日午前１０時から、函館市総合福...
○…函館市松風町７の居酒屋「美食房 登楽居（とらい）」...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁代表理事）は２３日、函館近海で漁獲が...