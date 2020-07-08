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函館市は、市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券を追加発...
函館市の工藤寿樹市長が６日に開いた記者会見での主なやりとりは次の通り...
函館市の工藤寿樹市長は６日に記者会見し、新型コロナウイルス対策の第３...
【感染拡大防止対策および検査・医療提供体制の強化】小・中・高校および...
【木古内】町は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う町内事業者の売り上...
函館市電の４、５月の乗客数は前年同期比を大幅に下回った。新型コロナウ...
【札幌】鈴木直道知事は３日の定例記者会見で、東京都内の新型コロナウイ...
函館市は３日までに、市内の飲食店が調理した料理を委託業者が職場に届け...
函館市は、市内の一部公共施設の利用を渡島、桧山管内の住民に限定してい...
【江差、上ノ国】江差町と上ノ国町は２日、両町が連携し官民協働で課題解...
【福島】水産加工会社「西川水産」（町福島）の関連会社「ウエストリバー...
ホテルテトラ（函館市梁川町）は１日、千葉市で「ホテルテトラ千葉みなと...
【札幌】コンビニエンスストア「セイコーマート」を展開するセコマ（赤尾...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
平谷折谷建設（函館市大森町、平谷信行社長）など建設会社６社が３日、函...
カトリック教会の函館宣教司牧評議会青年交流部は５日、カトリック湯川教...
〇…道立函館高等技術専門学院（桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は、１５...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ、飯田浩二代表理事）は７日、同団体のフ...
市民団体「はこだて検定合格者の会」（山本和雄会長）は４日、函館蔦屋書...