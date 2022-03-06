函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

社会

道内で１８０４人感染

[ 社会 ]

　【札幌、旭川、小樽】道などは６日、道内で新たに１８０４人が新型コロナ...

道内で１８０４人感染

道内で１６２７人感染

[ 社会 ]

　【札幌、旭川、小樽】道などは５日、道内で新たに１６２７人が新型コロナ...

道内で１６２７人感染

市内５校で学級閉鎖

[ 社会 ]

　函館市教委は４日、小学校、高校計５校で児童・生徒の新型コロナウイルス...

市内５校で学級閉鎖

青函フェリー・はやぶさ運航再開

[ 社会 ]

　青函フェリーは４日、乗務員への新型コロナウイルス感染に伴い２月２６日...

青函フェリー・はやぶさ運航再開
社会 記事一覧へ

最新記事

道内で１８０４人感染

[ 社会 ]

　【札幌、旭川、小樽】道などは６日、道内で新たに１８０４人が新型コロナ...

道内で１８０４人感染

露ウクライナ侵攻で相談窓口

[ お知らせ ]

　道は、ウクライナへのロシアの軍事侵攻を受け、影響を受ける道内中小企業...

露ウクライナ侵攻で相談窓口

臥牛山３月６日・「まん防」の穴

[ 臥牛山 ]

　新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」が、北海道など１８都...

臥牛山３月６日・「まん防」の穴
最新記事一覧へ
休日当番医
渡島・檜山管内
休日当番医３月６日
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

きょうの人生指針／誕生月占い

最新ニュース

道内で１８０４人感染

道内で１８０４人感染

【速報】函館６６人、渡島３２人、桧山８人

【速報】函館６６人、渡島３２人、桧山８人

厚沢部の木村さんに道産業貢献賞を伝達

厚沢部の木村さんに道産業貢献賞を伝達

未明のコンビニで店員に暴行　傷害容疑で３６歳男逮捕

未明のコンビニで店員に暴行　傷害容疑で３６歳男逮捕

フェリー江差―奥尻１往復２便欠航

フェリー江差―奥尻１往復２便欠航

６日の渡島・桧山は高波、吹雪、吹きだまりに注意を

６日の渡島・桧山は高波、吹雪、吹きだまりに注意を

ウクライナ侵略を非難、支援の募金呼び掛け

ウクライナ侵略を非難、支援の募金呼び掛け

露ウクライナ侵攻で相談窓口

露ウクライナ侵攻で相談窓口

１月の函館港外国貿易概況、２カ月連続の赤字

１月の函館港外国貿易概況、２カ月連続の赤字

北のハイグレード食品　表彰式に道南２者参加

北のハイグレード食品　表彰式に道南２者参加

最新動画

老舗味めぐり　１９５８年／そば処　いがら志

ハマチャンのタコヤキ／焼きたてにこだわり提供

ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『チャイカ』函館サモワール　フルーツハニー

フルーツサンド専門店函果堂／〝新鮮本位〟がモットー

らぁ～めんＫＵＵ－ＢＥ／〝こっさり系〟ラーメンをどうぞ

動画一覧
道南リサーチ
周年特集バナー
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

3月 6日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

3月 6日のイベント情報

2022年3月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト