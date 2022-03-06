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【札幌、旭川、小樽】道などは６日、道内で新たに１８０４人が新型コロナ...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに６６人が新型コロナウイルスに感...
函館地方気象台によると、千島近海で急速に発達する低気圧の影響で、道内...
ウクライナへの軍事侵攻を受け、「戦争をさせない道南総がかり行動」は５...
【札幌、旭川、小樽】道などは５日、道内で新たに１６２７人が新型コロナ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに９３人の新型コロナウイルス感染...
函館地方気象台によると、北海道付近で５日から６日にかけて２つの低気圧...
函館市教委は４日、小学校、高校計５校で児童・生徒の新型コロナウイルス...
ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が激化する中、函館市内のウクライ...
青函フェリーは４日、乗務員への新型コロナウイルス感染に伴い２月２６日...
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【厚沢部】今年度の道産業貢献賞の表彰伝達式が２月２５日、町役場で開か...
ハートランドフェリーは６日、海上荒天で江差―奥尻間の１往復２便を欠航...
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道は、ウクライナへのロシアの軍事侵攻を受け、影響を受ける道内中小企業...
函館税関は１月の函館港外国貿易概況（速報）をまとめた。輸出額は非金属...
新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」が、北海道など１８都...