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函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数が２日発表分も２０１人となり...
新型コロナウイルスの感染拡大で自宅療養者が急増していることを受け、函...
日本語や日本文化を学ぶタイの高校生が１月２７日、函館市内の観光スポッ...
新型コロナウイルスの感染急拡大の状況を受け、函館市の山の手町会（佐藤...
渡島教育局は２日、生徒への新型コロナウイルス感染が確認されたため、函...
函館市教委は２日、市立の小中学校計４校で児童・生徒の新型コロナウイル...
【北斗】市は２日、市ごみ破砕処理施設リサイクリーンほくとに勤務する委...
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高齢者の足のトラブル、排せつの悩みなどに対応する相談所「ミニむつき庵...
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４日開幕の北京五輪に向け、筆者は前職（十勝毎日新聞社）で後輩のスポー...
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〇…函館市昭和３のインド・ネパールレストラン「ラーニキッチン昭和店」...