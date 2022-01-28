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道内で「まん延防止等重点措置」の適用が始まった２７日、函館市の観光名...
函館市の新型コロナウイルスの新たな感染者数が２７日発表分で２００人を...
函館市は２７日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の３月分の予約枠...
函館市教委は２７日、函館高丘小の児童７人、函館中部小の児童４人、函館...
渡島教育局は２７日、函館中部高校で生徒への新型コロナウイルス感染が新...
函館中央署はこのほど、歩行者とドライバー双方に交通事故防止を呼び掛け...
【北斗】市は２７日、本庁舎勤務の職員１人（年齢、性別非公表）が新型コ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、道内で新たに２８５６人が新型コロ...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに２１４人が新型コロナウイルス...
渡島教育局は２６日、函館中部高校で生徒への新型コロナウイルス感染が確...
函館市中央図書館の丹羽秀人館長（６５）が３月３１日付で定年退職するの...
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フードデリバリー大手の「Ｗｏｌｔ（ウォルト）」の配達専用スーパー「ウ...
日本航空（ＪＡＬ）は２５日、新型コロナウイルスの影響による需要動向か...
サッカー社会人クラブチームの北海道十勝スカイアースに所属し、函大有斗...
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【函館、北斗、七飯】バスケットボールの第１４回道南ジュニアカップ（北...
函館市中央図書館は２９日午後２時から、第８回郷土の歴史講座「函館アイ...
〇…日本気象協会（東京）は２７日、今年の全国のサクラ開...