この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
渡島教育局は２６日、函館中部高校で生徒への新型コロナウイルス感染が確...
第一管区海上保安本部は２６日、函館海上保安部所属の２０代男性職員（海...
函館少年刑務所は２６日、同刑務所の職員２人と４０代の男性受刑者１人が...
道警は２６日、函館中央署地域課の２０代男性巡査１人が新型コロナウイル...
函館市教委は２６日、函館柏野小の児童２人、函館高丘小の児童３人、函館...
【七飯】２月１２、１３日の両日に大沼公園広場で開かれる「第５６回大沼...
市民団体「レッドアクションｉｎはこだて」は、２０１５～２０年の活動記...
【札幌、旭川、小樽】道などは２６日、道内で新たに２０９１人が新型コロ...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１４３人が新型コロナウイルス...
函館海上保安部はこのほど、２０２１年に管内（渡島地方）で発生した海上...
函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が最多数を更新し続けている...
【東京】函館市が国と電源開発（東京）に対し、大間原発（青森県大間町）...
季刊雑誌「映画芸術」が選ぶ２０２１年の日本映画ベストテンとワーストテ...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）の...
函館演劇鑑賞会の２０２２年の例会日程がまとまった。２月７日のプリエー...
函館空港（高松町）国内線旅客ターミナルビル２階の売店ポルックスで２９...
【福島】道教委が２６日に発表した２０２２年度の公立高校入試の当初出願...
年が明け、学生の皆さんは受験シーズン真っ只中ですね！親御さんは子供の...
〇…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（２～４...
さまざまなジャンルの作品が一堂に会する市民美術展「第２２回はこだて・...