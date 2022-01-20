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函館市内の新型コロナウイルス感染者数は１９日（発表分）も４６人と、２...
函館市本町の丸井今井函館店は、今年４月で開業１３０周年を迎えることを...
函館市企業局が１７日にはがきで発送した、昨年１１月・１２月分の水道料...
道は１８日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）に認定してい...
道内で１９日、新型コロナウイルスに新たに１１７０人が感染したことが分...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに４６人が新型コロナウイルスに...
【北斗】南渡島消防事務組合は１８日、北斗消防署勤務の２０代男性職員１...
函館市内の１８日発表分の新型コロナウイルスの感染者数は、１日としては...
函館市は３回目の新型コロナウイルスワクチン接種対象者に早期接種の実施...
函館市は１８日、２０１９年５月から２１年６月までの、後期高齢者医療保...
弁当や総菜、パンなど優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞２０２２...
２０２２年度の道内公立高校入試の出願受け付けが１９日、始まった。函館...
深駒町会（中里勝平会長）は１６日、同町会館で子ども餅つき大会を開いた...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３０日、オンラインセミナー「伝える...
バドミントンの第３７回函館地区一般クラブ対抗大会（函館地区バドミント...
プラスチック製のスティックと穴の開いたボールを使用して得点を競う室内...
函館市消防本部は、２１日午前０時から同５時までの間、固定電話からの１...
函館市は、経済的に困窮する家庭の小中学生が受けられる就学援助（新入学...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）では、新幹線沿線地域間の連携強化を進め...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数は１９日（発表分）も４６人と、２...