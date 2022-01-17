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市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
函館市民スケート場（金堀町１０）で１６日、今年度１回目の「イベントデ...
道などは１６日、道内で新たに計６９２人が新型コロナウイルスに感染した...
市立函館保健所は１６日、函館市内居住の１４人が新たに新型コロナウイル...
気象庁は１６日午後２時、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町を含む太平洋...
気象庁によると、１６日午前９時現在、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町...
函館労働基準監督署は、同署管内（渡島、桧山）の昨年末時点での労働災害...
【木古内】１８３１（天保２）年から続く佐女川神社の伝統神事「第１９２...
函館の料理人集団「クラブ・ガストロノミー・バリアドス」（通称ガスバリ...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
【上ノ国】江差町の「やれるきクラブ」（木村侑代表）はこのほど、町スポ...
【北斗】縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェクト（山田かおり代表）、道南いさりび...
【上ノ国】町空手スポーツ少年団（納谷敏彦団長）は９日、同町上ノ国の上...
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家庭用から業務用まで、昆布巻の全国トップクラスのシェアを誇る。前身は...
日本海側の大雪で、富山県と石川県の県境にある国道では１３～１４日、坂...