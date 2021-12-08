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函館市内の新規感染者ゼロ

[ 社会 ]

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函館で震度１

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【速報】道内で２人感染

[ 社会 ]

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函館市泊町で震度２

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　気象庁によると、６日午後１１時３３分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...

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椴法華沖　五目釣り絶好調

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　道南の冬の釣りは徐々に本格化している。八雲沖の船釣りで良型のソイやカ...

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八雲沖で良型ソイ、クロガシラ

[ 釣り ]

　八雲沖で１１月３０日、良型のソイやクロガシラがまずまずの釣果。八雲落...

八雲沖で良型ソイ、クロガシラ

恵山～噴火湾に大サバ到来

[ 釣り ]

　毎年この時期、恵山方面から噴火湾にかけて、脂ののった大型のサバが到来...

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福原釣具店・道南船釣り情報

[ 釣り ]

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道内で２人感染

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　【札幌】道などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表...

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函館市内の新規感染者ゼロ

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桧山広域行政組合が救急救命士募集　２４日まで

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八雲沖で良型ソイ、クロガシラ

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恵山～噴火湾に大サバ到来

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福原釣具店・道南船釣り情報

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ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『北海道乳業』フルーツサラダヨーグルト

ＧＩＮＪＹ’ｓ／看板商品は１００円クレープ

葵食堂／三色丼や寿司など海鮮系お薦め

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