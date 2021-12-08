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市立函館保健所は８日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
函館空港事務所などによると、８日午後０時１８分ごろ、函館空港に青森県...
気象庁によると、８日午前５時５０分ごろ、苫小牧沖を震源とする地震があ...
渡島、桧山管内の菓子店でつくる函館洋菓子協会（小川一彦会長）は４日、...
【札幌、旭川】道などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認した...
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
【七飯】大沼岳陽学校（楢山聡校長、児童生徒１２１人）は６日、３日に亡...
函館湯の川温泉旅館協同組合（金道太朗理事長）は６日、新型コロナウイル...
道内唯一の国宝・中空土偶を模したオリジナルキャラクター「カックー」の...
気象庁によると、６日午後１１時３３分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
【北斗】第４回市議会定例会は８日、一般質問を続行し、２氏が登壇した。...
【せたな】桧山広域行政組合は、来年４月採用のせたな消防署で勤務する救...
モダン歌謡劇「宴屋（うたげや）」の函館公演「酔詩宵夜（よいうたよいよ...
道南の冬の釣りは徐々に本格化している。八雲沖の船釣りで良型のソイやカ...
八雲沖で１１月３０日、良型のソイやクロガシラがまずまずの釣果。八雲落...
毎年この時期、恵山方面から噴火湾にかけて、脂ののった大型のサバが到来...
▽恵山沖爆釣情報（５日） 客が午前５時半に出港。前日までの風の影響で...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【札幌】道などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表...
市立函館保健所は８日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...