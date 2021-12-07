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函館湯の川温泉旅館協同組合（金道太朗理事長）は６日、新型コロナウイル...
道内唯一の国宝・中空土偶を模したオリジナルキャラクター「カックー」の...
気象庁によると、６日午後１１時３３分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
医療従事者らを対象とした新型コロナウイルスの３回目のワクチン接種が６...
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温泉成分濃厚な赤湯と臨場感ある 朝食ビュッフェで 身も心も癒やされる...
函館演劇鑑賞会は９日午後６時半から、第３１３回例会として俳優座劇場プ...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は１１日午後１時半...
第２７回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）は５日、函館市公民館...
少し落ち着きを取り戻しつつあるも、世界はいまだ新しいコロナに翻弄され...
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