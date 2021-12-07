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函館湯の川温泉旅館協同組合（金道太朗理事長）は６日、新型コロナウイル...
気象庁によると、６日午後１１時３３分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
医療従事者らを対象とした新型コロナウイルスの３回目のワクチン接種が６...
【登別、白老】ＪＲ北海道によると、６日午前１０時半ごろ、胆振管内の室...
【福島】花を育てて、思いやりの心や基本的人権の尊重を学んでもらう今年...
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函館演劇鑑賞会は９日午後６時半から、第３１３回例会として俳優座劇場プ...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は１１日午後１時半...
第２７回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）は５日、函館市公民館...
少し落ち着きを取り戻しつつあるも、世界はいまだ新しいコロナに翻弄され...
函館市内で放課後等デイサービスや就労継続支援Ｂ型事業所などを展開する...
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国道２７８号尾札部道路の整備促進を目指す尾札部道路建設促進地域協議会...
講座やワークショップ（ＷＳ）を通じ、幅広い年代が学びを深めるイベント...
若手創業者の支援や育成を目的とした「創業者との交流カフェ」（函館市主...