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市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１８日に解禁と...
２０１９年に閉店したＪＲ函館駅前の百貨店「棒二森屋」（若松町）跡地を...
【木古内】町は、アウトドアブランドの製造・販売を手掛けるモンベル（大...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
【札幌、旭川】道、札幌市、旭川市は１７日、新たな新型コロナウイルス感...
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フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...
遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
ネクスコ東日本北海道支社（札幌）は、今月１９日から利用できる道内高速...
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函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...