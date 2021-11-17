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市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
【上ノ国】道指定有形文化財「円空作十一面観音立像」などを祭る上ノ国観...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【七飯】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１２日、元宮崎県...
【木古内】「きこない特産会」（成澤宗範会長）と、姉妹都市・山形県鶴岡...
【札幌、旭川】道などは１６日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
函館中央署は１１日、夜光反射材の効果を体感する企画「リフレクターナイ...
【札幌、旭川】道などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表...
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ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会道南支部は、...
秋釣りも終盤に入ったが、釣況は活気づいており、好漁の知らせが届いた。...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１４日、サケを狙いに自身のゴムボ...
八雲沖では、良型のマガレイやソイが釣れた。１４日に遊漁船「金宝丸」に...
▽ほっけ、やなぎのまい仕掛け（１５日） 「タラ針の８号にハリス ８号...
矢田釣具店・道南釣り情報...
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【札幌、旭川】道、札幌市、旭川市は１７日、新たな新型コロナウイルス感...
【北斗】茂辺地小中学校（星野みさお校長）で１１日、ハロウィーン集会が...
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