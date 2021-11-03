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【江差】第一管区海上保安本部函館航空基地所属の機動救難士が１０月２８...
【江差】ネッツトヨタ函館（函館市美原２、高木和良社長）は１０月２８日...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は３日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は３日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
北海道開発局は、２日の大雨の影響で通行止めとした国道２２８号の北斗市...
政府は３日付で、２０２１年秋の叙勲受章者を発表した。道南からは１５人...
道開発局は、落石・土砂崩れの恐れがあるため、国道２２８号の北斗市矢不...
北海道付近が日本海北部の低気圧を含む気圧の谷の中となり、低気圧に向か...
大雨による土砂災害の恐れがあるとして、函館市は２日午後６時、市内東部...
函館地方気象台によると、北海道付近で大気の状態が非常に不安定となって...
道は３日、２日に記録的な大雨に見舞われた渡島の被害状況についてまとめ...
１５～４９歳の求職者を対象とした就職支援セミナー「ハロサポＷ活用セミ...
【江差】第一管区海上保安本部函館航空基地所属の機動救難士が１０月２８...
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函館山沖ではブリの好漁の知らせが届いた。同沖はイカ釣りも依然好調。函...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１０月２８日早朝、函館近郊の浜に...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１０月２７日、自身のゴムボートに...
▽通称「風車沖」五目釣り（１０月３０日） 目指す地点に到着した客は大...