この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌、旭川】道や札幌市などは２６日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の７０歳以上...
２０２０年５月２８日に亡くなった、元市立函館図書館館長の岡田弘子さん...
【七飯】駒ケ岳の鎮山と安全を祈願する「駒ケ岳安全祈願祭（閉山祭）」（...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（１１月～来年１月）の天候...
米国出身の詩人で、広島市在住のアーサー・ビナードさんの講演会「知らな...
渡島保健所は２５日、管内の７０代女性１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
【札幌】札幌市は２５日、同市内で１人が新型コロナウイルスに感染したと...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【苫小牧】ＪＲ北海道によると、２６日、苫小牧市周辺の大雨の影響で、函...
【北斗】市議会文教厚生常任委員会（新関一夫委員長）は２６日、市内保育...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで３０、３１の両日、「函...
【森】町と武蔵野美術大（東京都）は今年度から、自然資本を生かしたまち...
【森】森町消防本部は、来年４月１日採用予定の救急救命士２人を募集して...
◇木曜会・北斗市八郎沼大会（２１日、北斗市八郎沼パークゴルフ場） ...
◇第２２回町長杯争奪大会兼第２２回教育長杯争奪大会（１７日、福島町フ...
◇厚沢部町協会１０月例会（１７日、町多目的交流広場パークゴルフ場） ...
◇友愛会１０月月例会（１７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男...
◇木曜会・茂辺地大会（１４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場） ▽男子...