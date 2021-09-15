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明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９日、新型コロナウイルス感染...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...
函館中央署は１４日、特殊詐欺の被害を防ごうと、インターネット利用に関...
函館市内でカヌー体験ができるツアーを提供する「ハコダテアドベンチャー...
気象庁によると、１４日午後６時５４分ごろ、渡島地方東部を震源とする地...
函館市教委は１４日、函館北中学校で生徒１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
【松前】渡島西部広域事務組合松前消防署はこのほど、新型コロナウイルス...
【奥尻】１３日午後３時３５分ごろ、奥尻町湯浜で約１０戸が停電し、同３...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
テニスの市民ダブルス大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千代台公園...
第３日の１４日は、オーシャンスタジアムでＢブロック１回戦２試合を行っ...
知内は初回２死から中村の四球、馬躰の右前打で一、三塁と好機をつくると...
函大有斗は初回、先頭の工藤の中前二塁打、大木の死球、重盗で二、三塁に...
出村ゆかり氏（市政クラブ） コロナ禍で働き方や暮らし方が変化する中、...
道は、今年度の道社会貢献賞生活衛生関係功労者（食品衛生功労者）と食品...
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