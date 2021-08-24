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函館市本町の複合商業施設「シエスタハコダテ」を運営するＳＰＣ函館本町...
【江差】江差保健所は２４日、管内の２０代女性１人から腸管出血性大腸菌...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２４日、新たな新型コロナウイルス...
日本航空（ＪＡＬ）は２４日、函館―丘珠発の１往復２便の乗員繰りがつか...
「餃子の王将」を展開する王将フードサービス（京都市）がこのほど、社会...
函館市は２３日、函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ...
【上ノ国】江差署は２０日、上ノ国町新村の道道江差木古内線に新設した横...
函館市病院局は２３日、医療応援のため市立函館病院で１６～１８日に勤務...
【札幌、旭川】道と札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
函館市社会福祉協議会はこのほど、今年度のノーマライゼーション推進事業...
函館市社会福祉協議会は２３日、花びしホテルで「家族介護者交流事業」を...
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函館市は９月２６日に開講する中高校生向け「プログラミング教室」の参加...
◇厚沢部町パークゴルフ協会８月例会（２２日、町多目的交流広場パークゴ...
ハオヤン・チェン（２２＝中国、米ウェイクフォレスト大学） 「オンラ...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
【江差】江差保健所は２４日、管内の２０代女性１人から腸管出血性大腸菌...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
海洋土木業の菅原組（函館市浅野町、菅原修社長）はこのほど、函館高専と...