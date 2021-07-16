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五稜郭タワー（函館市五稜郭町、中野恒社長）で１５日、夜に咲き、朝には...
渡島教育局は１５日、函館工業高校で教職員への新型コロナウイルス感染が...
【上ノ国】桧山広域行政組合上ノ国消防署（久末健一署長）はこのほど、上...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
賃貸住宅大手の大東建託（東京）は１４日、各地域の居住者満足度を調査し...
１９４５（昭和２０）年７月１４、１５日の函館空襲の犠牲者を追悼する慰...
【江差】桧山振興局と道警函館方面本部などは１３日、今年度の「飲酒運転...
ＪＡＬ（日本航空）は１４日、乗務員が手配できなかったことから、奥尻午...
【江差】江差保健所は１４日、同所管内の保育所でノロウイルスが原因とみ...
東京五輪の陸上男子走り幅跳びに出場する函大付属有斗高校卒の城山正太郎...
工藤市長は１５日の定例記者会見で、首都圏を中心に新型コロナウイルス感...
函館市西部地区の再整備事業で実施団体を担う第三セクターの設立に関する...
函館市は１５日、市内の新型コロナウイルスワクチンの接種状況と今後の見...
ナイター競輪発祥の地、函館競輪場に６年ぶりに「サマーナイトフェスティ...
厚労相の諮問機関・中央最低賃金審議会が、２０２１年度の最低賃金を２８...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で販売しているオリ...
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ソフトテニスの第７６回国体函館支部代表選考大会少年の部（函館ソフトテ...