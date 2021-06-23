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生活協同組合コープさっぽろ（札幌）は持続可能な社会づくりを目指し、今...
２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦駅構内で、上り線の信号機が赤...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用客の減少に伴い、２日...
【豊浦】ＪＲ北海道によると、２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
【鹿部】町と町社会福祉協議会（松本善一会長）は２１日、駒ケ岳噴火など...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
北海道に出されていた新型コロナウイルスの緊急事態宣言は２１日に解除と...
道南虫の会（事務局・函館）の対馬誠さんは、小学生と保護者を対象にキア...
生活協同組合コープさっぽろ（札幌）は持続可能な社会づくりを目指し、今...
函館市によると、６５歳以上の高齢者を対象とする新型コロナウイルスワク...
豪華客船「飛鳥Ⅱ」（５万４４４トン）を運航する郵船クルーズは２１日、...
「骨太の方針」と言われても何のことか、と首を傾げてしまう。ところが、...
函館の老舗レストラン「五島軒」（若山直社長）は７月８日、新千歳空港国...
後志管内寿都町の住民団体の男性２人が同町を相手取り、原発から出る高レ...
〇…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）の「道楽六月寄席」が...
渡島中体連は２２日、７競技を行った。ソフトテニスは木古内町ファミリー...
自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２２日、活動報告のため函館新...
ＮＰＯ法人「地域支援グループくりの木」は、２４日午前９時半からコープ...