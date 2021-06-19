この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
縄文遺跡群の魅力をバーチャル（仮想）で体験―。はこだてみらい館（函館...
函館市民映画館シネマアイリスは２７日、日ロ合作映画「ハチとパルマの物...
リード不動産（函館市千歳町、渡辺友子会長）は１８日、同社が管理する団...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
ＪＡＬ（日本航空）は１８日、札幌市東区に出没したヒグマが丘珠空港の敷...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１７日、７月３日～８月８日に函館競馬場（駒...
道立江差高等看護学院などの教員によるハラスメント行為に関する意見が学...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
【写真特集】高体連陸上全道大会最終日（１８日） ...
【室蘭】陸上は１８日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で最終日の競技を...
【旭川】バスケットボールは１８日、旭川市の道北アークス大雪アリーナな...
【釧路】卓球は１８日、釧路市の湿原の風アリーナ釧路で個人戦シングルス...
【帯広】バドミントンは１７～１８日、帯広市のよつ葉アリーナ十勝で個人...
政府が北海道に発令している新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が期限...
【八雲】函館開発建設部は、八雲町内の国道２７７号雲石トンネルの補修工...
新型コロナウイルスの緊急事態宣言の期限が２０日までとなり、２１日以降...
縄文遺跡群の魅力をバーチャル（仮想）で体験―。はこだてみらい館（函館...