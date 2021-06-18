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日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１７日、７月３日～８月８日に函館競馬場（駒...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
函館市小学校生活指導研究協議会（会長・井田隆幸函館上湯川小校長）は、...
新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
気象庁は１７日午後１時から、線状降水帯（積乱雲が５０～３００キロの線...
渡島保健所は１６日、同所管内の幼稚園でノロウイルスが原因とみられる集...
函館市は１６日、市水産物地方卸売市場に勤務する市場内事業者の従業員２...
【札幌、旭川、小樽】道などは１６日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
【乙部】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
東日本電信電話...
【写真特集】高体連サッカー全道大会３日目・函大谷（１７日）...
【室蘭】高体連全道大会の陸上は１７日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場...
【写真特集】高体連陸上全道大会３日目（１７日） ...
夏の甲子園につながる第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、７月２７日午後１時から開講す...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１７日、７月３日～８月８日に函館競馬場（駒...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１２日～３０日に市亀田交流プラ...