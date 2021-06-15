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市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
函館山山頂展望台で１３日、津軽海峡で発生した雲海が市街地を包み込む「...
５月３０日に死去したことが分かった作曲家の小林亜星さん（享年８８）は...
ＪＡＬ（日本航空）は１４日、奥尻空港の視界不良のため、函館発奥尻行き...
■八雲で１頭 １４日午後０時５５分ごろ、八雲町鉛川の国道２７７号を熊...
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【乙部】乙部町内で今月６日に発生した土砂崩れにより同町鳥山―館浦間の...
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２０日の父の日を前に、函館市内の百貨店などでは父の日商戦が活気づいて...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）が企画した「...
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ソフトテニスの春季加盟団体対抗大会（函館ソフトテニス連盟主催）が１３...