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感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株による感染が全国的に拡...
【知内】ストレッチすみれの会（伴セツ子代表代理）は２２日、中央公民館...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２９日、道内で新たに２３４人が新...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【森】森町国保病院は２９日、２８日に職員１人が新型コロナウイルスに感...
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日本自動車連盟（ＪＡＦ）函館支部（河村祥史支部長）は、２９日から始ま...
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日本航空（ＪＡＬ）は２９日、奥尻空港の荒天のため、函館―奥尻間の１往...
渡島総合振興局は、人の移動が活発になる大型連休に合わせ、新型コロナウ...
５月９日の「母の日」に向け、函館市内の雑貨店や生花店では、商戦が本格...
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春の大型連休が２９日、スタートした。ＪＲ新函館北斗駅では、東京方面か...
〇…道は、今夏に期待される「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺...