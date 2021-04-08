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【鹿部】本格的な行楽シーズンを前に道警函館方面本部は５日、鹿部飛行場...
【札幌、旭川】道と札幌市などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は８日、函館市内居住の年代・性別非公表の１人が新型コロ...
【江差】道立江差高等看護学院（伊東則彦学院長）で、学生や保護者から教...
市立函館病院の医療スタッフなど１３３２人を対象に、３月１５日～４月２...
函館市は７日、場内の一部をリニューアルした函館競輪場（金堀町）の内部...
函館市教育委員会は７日、市内の小学校が健康診断票１人分を紛失していた...
【松前】春の全国交通安全運動（６～１５日）に合わせ、松前署は６日、同...
【木古内】町議会議員会（会長・又地信也議長）は６日、春の全国交通安全...
函館旭岡中学校リコーダー部（楢山真唯部長、部員９人）は３月に録音審査...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、７月１１...
北海道付近に強い寒気が流れ込んだ影響で、８日の渡島・桧山地方はほとん...
◇七飯町（９日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （９日...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【鹿部】本格的な行楽シーズンを前に道警函館方面本部は５日、鹿部飛行場...
入学式で名前が呼ばれ元気よく立ち上がる新入生（函館戸井学園）...
２０２０年度の道教育実践表彰（教職員表彰）に、渡島管内から三笠裕也教...
◇友愛会４月月例大会（４日、緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...