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１１日午後２時半ごろ、丘珠発函館行き日本航空（ＪＡＬ）２７４９便が飛...
【札幌】道と札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染が確...
【乙部】今年度の道産業貢献賞の表彰伝達式がこのほど、町役場で開かれた...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１０日、函館市内で１人が新型コロナウイルスに感染、す...
【札幌、小樽】道は１０日、道内で１３人が新型コロナウイルスの変異株に...
函館市神山３で「えほんカフェ ひっぽ」を営む中川裕司さん（６６）が、...
函館市は船見町の旧ロシア領事館について、１日付で愛知県の自動車部品販...
地域の企業や団体でさまざまな新型コロナウイルス感染症の対策が講じられ...
函館朝市協同組合連合会（藤田公人理事長）は１１日、函館朝市どんぶり横...
１１日午後２時半ごろ、丘珠発函館行き日本航空（ＪＡＬ）２７４９便が飛...
【厚沢部】第１回町議会定例会は１１日、本会議を続行。歳入歳出で各１億...
【江差】第１回町議会定例会は１１日、本会議を続行。２０２１年度各会計...
【福島】町議会第１回定例会は１１日、本会議を再開。予算特別委員会（平...
【松前】町議会第１回定例会は１１日、本会議を再開。予算特別委員会（福...
【上ノ国】第１回町議会定例会は１１日、本会議を再開。予算審査特別委員...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は１１...