【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス...
【七飯】函館七飯スノーパークで２１日、かまくら作り体験が開かれた。１...
函館市新川町の結婚相談所「ららぽーとブライダル」の米木司代表（７１）...
【福島】町観光協会は１２日に開いた三役会議で、５月９日に開催予定だっ...
津軽海峡フェリーは２２日、「大函丸」の法定検査のため函館―大間の３便...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２２日、函館市内の５０代女性１人が新型コロナウイルス...
【江差】江差署は１８日、同署で江差地区安全運転管理者協会（前田憲男会...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
【森、八雲】２１日午前５時ごろ、ＪＲ函館線石谷―落部間の軌道回路に不...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２３日、函館市内での新型コロナウイルス感染者の新規確...
【七飯】函館七飯スノーパークで２１日、かまくら作り体験が開かれた。１...
■函館市人見町、市芸術ホール職員、古川大記さん（３９） ２０１１年...
はこだて音楽鑑賞協会は２０２１年度の公演スケジュールを公表した。４月...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
函館短大保育学科の２年生１１人が、保育現場でカウンセリングなど心理的...