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【森】４日午前８時半ごろ、森町内のＪＲ函館線掛澗駅―森駅間の線路上で...
【奥尻】町は３日から１６日までの２週間を新型コロナウイルス感染症の感...
【七飯】町教委は４日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、来年１月...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルスの...
【福島】渡島西部広域事務組合福島消防署（吉能秀美署長）は１１月２６日...
函館市はこのほど、市独自としては初めての引きこもりに関する実態調査結...
日本たばこ産業（ＪＴ）道支社道南支店（岸博男支店長）は２日、新型コロ...
渡島沿岸排出油等防除協議会（会長・土屋康二函館海上保安部長）は１１月...
新型コロナウイルスの影響を受け、ＮＰＯ法人函館アフリカ支援協会（中川...
１１月２９日に開幕し、五稜郭の星形の堀の形をイルミネーションで浮かび...
ＪＲ北海道は２日、２０２０年度第２四半期（４～９月）の線区別収支と利...
【乙部】ひやま漁協のスケトウダラ延縄（●はえなわ）漁が３日、今シーズ...
【北斗】適切な森林整備を実践し、他の模範となる優良な森林所有者らを表...
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日本航空（ＪＡＬ）は４日、運航乗務員の体調不良で人繰りがつかなくなっ...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森で１１月２１～２３日、中高...
【北斗】市教委の今年度成人大学講座が１１月２６日、公民館で開かれた。...