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新型コロナウイルス感染拡大を受け、函館市は２４日までに、２９日に市総...
市立函館保健所は２４日、函館市内の飲食店で発生したクラスター（感染者...
函館市教委は２４日、２３日に発表した函館北日吉小学校に勤務する３０代...
【七飯】大沼合同遊船は２４日、今シーズンの営業を終えた遊覧船の陸揚げ...
道は２４日、渡島管内で１人、桧山管内で１人が新型コロナウイルスに感染...
渡島保健所は２４日、管内の５０歳代女性から腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
【旭川】旭川市は２４日、新型コロナウイルスに感染していた７０代女性１...
【江差】江差町食生活改善推進協議会（渡辺寿子会長、会員１６人）はこの...
【札幌】道と札幌市、小樽市は２４日、新型コロナウイルス感染者数を発表...
【北斗】市内の小中学生、高校生による「子ども議会」が２４日、市役所内...
函館市文化財保護審議会（上平幸好会長）は１９日、市役所で今年度２回目...
函館市の工藤寿樹市長と教育委員会で構成する「市総合教育会議」が２０日...
第４回函館市議会臨時会が２４日開会し、職員の期末手当の支給率を改定す...
書道の普及、発展に尽力し、昨年２月に死去した函館の書家、千葉軒岳（本...
電解水生成装置の販売代理店「カドック」（函館市花園町、加藤省吾社長）...
道と道弁護士会連合会は２５日の「道犯罪被害を考える日」の関連事業の一...
世界文化遺産登録を目指す縄文文化を生かした今後のまちづくりを考える「...
函館短大食物栄養学科の１年生２０人は２４日、地域住民との交流や食品ロ...
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