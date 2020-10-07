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函館市船見町の国華山高龍寺（永井正人住職）は今月から、境内にウェブ上...
渡島保健所は６日、管内の男児１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ１５７、...
【森】森署と函館運輸支局は５日、道の駅「つど～る・プラザ・さわら」付...
【旭川】旭川市は６日、市内の２０代男性１人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌】道は６日、道内で新たに１１人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市地域包括支援センターゆのかわは９月２８日、市営深堀団地集会所で...
２０２１年用の年賀はがきが５日、道内で最初に函館市新川町の函館中央郵...
函館地方気象台によると、北海道付近で発達する低気圧や上空に寒気が流れ...
ハートランドフェリーは５日、低気圧による荒天の影響で、江差発奥尻行き...
【森】森町では秋の全国交通安全運動（９月２１～３０日）に合わせ、高齢...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録後を見据えて、ガイドを目...
【森】第一生命函館支社森営業オフィスは、森町と七飯町にある飲食店など...
人材確保と定着のための働き方改革について学ぶセミナーが５日、函館商工...
テーオーホールディングス（小笠原康正社長）は５日、賃貸不動産の売却を...
建築工事業の前側建設（函館市豊川町、小板貞一社長）は９月３０日、北海...
水産加工業の三友食品（函館市住吉町、才木大輔社長）は９月３０日、北海...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、自宅で過ごす高齢者の運動不足を解消...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...