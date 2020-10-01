【札幌】道と札幌市は１日、道内で新たに１８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の感染確認者は延べ２１２５例（実人数２１０３人）となった。

札幌市は１５人で、内訳は男性が３０代１人、４０代１人、５０代２人、６０代２人。女性が１０代１人、２０代１人、４０代２人、７０代１人、年代非公表１人。このほか年代性別非公表が３人。道検査分は石狩管内の４０代男性、年代非公表女性、後志管内の年代非公表の男性。