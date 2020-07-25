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「スポーツの日」として４連休２日目となった２４日、函館市内の観光地は...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
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日本航空（ＪＡＬ）は２３日、機材修理のため、函館―丘珠間の１往復２便...
○…昨年オープンしたピザ・パスタとワインの店「ヴァン・...
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函館市新川町の就労継続支援Ａ型事業所アリスソリューション函館（中村守...
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【木古内】道の駅「みそぎの郷きこない」は、店舗入り口に消毒液を設置、...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２３日、同社の観光列車「なが...
江差追分の保存、伝承に尽力した人を表彰する功労表彰者が決まった。江差...