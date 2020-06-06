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函館市内の飲食店が調理した料理を委託業者が職場へ届ける市の実証実験「...
老舗洋食店の五島軒（末広町、若山直社長）は５日、新型コロナウイルスと...
函館朝市の「えきに市場」は、新型コロナウイルス感染拡大策として政府が...
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【北斗】函館地区サッカー協会（高山幸雄会長）は２日、サッカーの普及、...
日本航空（ＪＡＬ）は４日、機材トラブルのため、函館―丘珠間の１往復２...
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【北斗】ＪＲ新函館北斗駅前の商業地に建設したホテル「東横イン」（市渡...
函館酪農公社の直売店「函館牛乳 あいす１１８」は６日、今季の営業を開...
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新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、休校となっていた道南の多く...
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