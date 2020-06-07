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■北斗市で３頭 ６日午後７時ごろ、北斗市当別の社会福祉法人が運営する...
■福島町で１頭 ６日午後６時１０分ごろ、福島町千軒の国道２２８号で、...
【札幌】道は６日、札幌市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染した...
【札幌】道は６日、空知管内で８０代男性１人が新たに新型コロナウイルス...
６日午前７時５０分ごろ、函館市亀田港町の道南いさりび鉄道五稜郭―七重...
函館市内の飲食店が調理した料理を委託業者が職場へ届ける市の実証実験「...
老舗洋食店の五島軒（末広町、若山直社長）は５日、新型コロナウイルスと...
函館朝市の「えきに市場」は、新型コロナウイルス感染拡大策として政府が...
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新型コロナウイルス対策として全ての国民一人当たり現金１０万円を給付す...
はこだて自由市場（函館市新川町）に、イカの釣り堀が登場した。その場で...
五稜郭バル実行委（室田秀文代表）は６日、スーパーマーケットの魚長（柳...
日本酒「函館奉行」に使用する酒米「吟風」の田植え式が６日、函館市米原...
コロナ渦中の４月、大分県で「とうとう起きたか」という死亡事故が発生し...
私の地元秋田県では、４月上旬から約１カ月、県産の新たなブランド米「秋...
札幌管区気象台は、道内の５月と春（３～５月）の天候状況をまとめた。５...
リハビリ支援を受けながら自宅での介護を目指す介護老人保健施設（老健）...