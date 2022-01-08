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２０２１年度の「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の作品展・選挙啓発...
学生が地元の問題に対する研究成果を競う合同発表大会（北海道学生研究会...
函館市は１１日から、新型コロナウイルスワクチンの２回目接種後から７カ...
函館市の工藤寿樹市長は７日の記者会見で、新型コロナウイルス対策として...
【札幌】鈴木直道知事は７日の定例記者会見で、道内で新型コロナウイルス...
【札幌】道などは８日、道内で新たに１３２人が新型コロナウイルスに感染...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児 科】小児科ひよ...
市立函館保健所は８日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染...
【上ノ国】工藤昇町長（６８）＝５期＝は７日、町総合福祉センタージョイ...
公益財団法人太陽財団（札幌）は、２０２２年度の助成対象事業を決定した...
札幌管区気象台は６日、道内の向こう１カ月（８日～２月７日）の天候の見...
函館市消防本部によると、２０２１年に市内で発生した火災の件数は前年比...
〇…函館市女性センター（東川町）は２月２日午前１０時か...
２０２１年度の「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の作品展・選挙啓発...