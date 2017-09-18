台風１８号の道南接近に伴い、渡島、桧山管内の道路には、冠水や倒木、土砂崩れの恐れなどによる通行止めが多数発生している。

通行止めとなっている区間は次の通り（関係分）。

【国道】

▽５号＝函館市昭和～七飯町藤城の１２・４キロ （１８日午前８時半から）

う回路は函館新道（函館ＩＣ～七飯藤城ＩＣ）

【道道】

▽蛾眉野原木線（９７０号）＝函館市蛾眉野～原木の１０・８キロ（１８日午前９時半から）

▽霞台森停車場線（６０６号）＝森町霞台の８・４キロ（１８日午前９時から）

▽上磯厚沢部線（２９号）＝厚沢部町富里からの３・９キロ（１８日午前８時３７分から）

▽旭台今金線（７９３号）＝今金町白石の７・９キロ（１８日午前８時半から）

▽岩部渡島福島停車場線（５３２号）＝福島町岩部～浦和の４キロ（１８日午前８時１５分から）

▽石崎松前線（６０７号）＝松前町上川の９・２キロ（１８日午前８時から）

▽大沼公園鹿部線（４３号）＝鹿部町駒見の１・５キロ（１８日午前７時１０分から）

▽大沼公園線（３３８号）＝七飯町大沼町の１１・５キロ（１８日午前７時から）

▽江差木古内線（５号）＝上ノ国町湯ノ岱の２キロ（１８日午前６時２５分から）

▽美利河二股自然休養村線（９９９号）＝今金町美利河ゲートからの６・２キロ（１８日午前５時４５分から）

▽江差木古内線（５号）＝木古内町大川ゲートからの７・９キロ（１８日午前４時４０分から）

▽大峯双葉線（８４２号）＝長万部町双葉ゲートからの４・５キロ（１８日午前５時から）

【函館市道】

▽末広栄町通＝栄町１６ー東川町１

▽谷地頭１２・１７号線＝住吉町１６ー谷地頭町４