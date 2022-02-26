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道人事（１日） 渡島総合振興局函館...
桧山広域行政組合（１月１日） 【消...
道立江差高等看護学院...
◇年末あいさつ 第一生命保険函館支社営業推進統括...
日銀は２２日、新しい函館支店長に金融庁に出向して...
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松前町病院事業（３１日） 退職 吉...
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【厚沢部】渋田正己町長は、３月３１日に一身上の都...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は２２日、技術等級１級試...
北海道行政書士会函館支部（嶋田不二雄支部長、会員１４０人）は２２日、...
国公立大の２０２２年度２次試験の前期日程が２５日、全国で始まった。函...
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市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに９７人が新型コロナウイルスに...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は、農産物直売所「あぐりへい...