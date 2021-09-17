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函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
函館市末広町に本店を構える老舗レストラン「五島軒」は３０日、定時株主...
電通北海道＝関...
◇新任あいさつ 函館税務署長 鈴木久志氏▽同副署...
渡島総合振興局...
木古内町（８月１日） ◇主査級...
◇新任あいさつ 函館財務事務所長 ...
テーオーホールディングス役員人事（８月２６日）...
◇着任あいさつ 函館税関総務部長 遠山亨司氏...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
【乙部】第３回町議会定例会が１６日開会した。岩盤崩壊による国道２２９...
【乙部】岩盤崩落に伴う乙部町内の国道２２９号で通行止め（鳥山―館浦間...
丸井今井函館店は２２日から、新型コロナウイルス下の生産者を支援する「...
○…気象情報会社のウェザーニューズ（千葉市）は１６日、第１回紅葉見頃...
函館地域の福祉的就労事業所の取り組みを紹介する函館地区福祉進路セミナ...
函館市内の水彩画講師、植松トヨ子さんの個展が、２１日までいしい画廊（...
函館港イルミナシオン映画祭から生まれた７本目の長編作品「自宅警備員と...
函館のバレエ教室「エコールドバレエＭａｙｕｍｉ」（加藤真弓代表）は１...
【札幌】キリンビール北海道統括本部（金丸俊憲本部長）は１３日、６月に...
ＪＲ函館駅前の「スマイルホテル函館」（若松町）が１９日で営業を終了し...