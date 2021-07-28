この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇新任あいさつ 函館財務事務所長 ...
テーオーホールディングス役員人事（８月２６日）...
◇着任あいさつ 函館税関総務部長 遠山亨司氏...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
函館税関＝財務大臣発令、関係分（１日）...
北海道（１日）＝関係分【係長級】...
◇着任あいさつ 北海道放送函館放送局長 佐々木宏...
松前町病院事業...
みちのく銀行（...
東日本電信電話...
悲願がかなった―。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が正式...
２４日、函館山を散策中の登山者から「エゾシカを目撃した」と函館市に通...
連合北海道渡島地域協議会、同桧山地域協議会、私鉄総連函館バス支部は２...
堀川町在宅福祉委員会（古屋義昭委員長）は２７日、同町会館で会食会を開...
○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
ついにこの日がやって来た。函館の大船、垣ノ島を含む「北海道・北東北の...
【札幌】イオン北海道（青柳英樹社長）とサッポロビール（小野寺哲也上席...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が正式決定し、登録に向け...
卓球の道南選手権大会カデットの部（函館卓球協会主催）が２４、２５の両...