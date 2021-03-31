この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市病院局（４月１日） 【新規採...
◇退任あいさつ 北海道開発局函館開発建設部長 樺...
乙部町（４月１...
森町（４月１日...
鹿部町（４月１...
七飯町（４月１日） ◇部長職...
日本郵便北海道支社（関係分、４月１日）...
函館市（４月１...
◇退任あいさつ 函館市文化・スポーツ振興財団専務...
南部桧山衛生処理組合...
【北斗】２６日に東京で行われた全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテ...
新型コロナウイルスワクチンの接種時期について、函館市は、６５歳以上の...
国の２０２１年度予算が成立したのを受けて、函館開発建設部は３０日、管...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は３０日、児童の健全な育...
函館市企業局経営懇話会（三浦汀介会長）の今年度２回目の会合が２５日、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日、函館市地域交流まちづくりセ...
卓球の第１３回北日本オープンニッタク杯（卓球ハウスファミリー主催）が...
【北斗】北斗市内の運動公園（押上）では、春休みを利用した陸上や野球な...
法務省人事（３１日、関係分） 退職...
高校バスケットボールのアリーナ強化練習会（バスケットボール指導者有志...