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函館市病院局（４月１日） 【新規採...
◇退任あいさつ 北海道開発局函館開発建設部長 樺...
乙部町（４月１...
森町（４月１日...
七飯町（４月１日） ◇部長職...
日本郵便北海道支社（関係分、４月１日）...
函館市（４月１...
◇退任あいさつ 函館市文化・スポーツ振興財団専務...
南部桧山衛生処理組合...
日本郵便北海道支社...
世界自閉症啓発デー（４月２日）の活動の一環として、函館地域実行委は、...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は、函館にい...
函館の文芸同人「視線の会」の文芸誌「視線」の第１１号が完成した。新た...
〇…ホクレン（札幌）と北海道米販売拡大委員会は２９日、コメ消費拡大に...
函館市は２９日、２０２１年度のクルーズ客船入港予定を発表した。当面は...
函館市は新年度、新規学卒者らの雇用促進と市内企業の採用力強化を目的と...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
国内外で活躍する料理人が函館に集う「第９回世界料理学会 ｉｎ ＨＡＫ...
東日本大震災から１０年を過ぎた中、今なお太平洋沿岸の広い範囲で余震活...