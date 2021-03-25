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上ノ国町（４月１日） 総務課長兼湯...
南渡島消防事務組合（４月１日） 【...
■渡島管内 【校長】函館北星小（函...
◇道南うみ街信用金庫（４月１日）...
函館市（４月１日） 【担当者】職員...
厚沢部町（４月１日） 【派遣】北海...
渡島西部広域事務組合...
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松前町（４月１...
【江差】第１回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会が２４日、江差町...
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バドミントンのＨＨＳリーグ２０２１（実行委主催）がこのほど、函館アリ...
紙の手帳に手書きで予定を書き留めた場合と、タブレットやスマホの画面に...
渡島総合振興局は２４日、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録...
【七飯】町内在住のフォトグラファー、ｙｏｕ―１（よういち）さんによる...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で２４日、人間の錯...
函館白百合中学高校吹奏楽団（熊谷綾音団長）は２３日、「第３０回定期演...