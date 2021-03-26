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知内町 （４月１日） ◇課長級...
函館市教育委員会（４月１日） 学校...
北斗市（４月１...
江差町（４月１...
上ノ国町（４月...
南渡島消防事務組合（４月１日） 【...
■渡島管内 【校長】函館北星小（函...
◇道南うみ街信用金庫（４月１日）...
函館市（４月１日） 【担当者】職員...
函館商業高校（古室信行校長）の会計ビジネス科３年、北原萌果さん（１８...
函館市西部地区まちぐらし検討会議（座長・岡本誠公立はこだて未来大教授...
４月に函館市戸井地区の４小中学校が統合して開校する函館戸井学園の校舎...
函館バスが同社労働組合幹部らに対し懲戒解雇、停職などの懲戒処分を行っ...
函館市内の造園業者でつくる函館造園建設業協同組合（高瀬勝彦理事長、加...
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知内町 （４月１日） ◇課長級...
「まさか！」。思わず声を上げてしまった。政府が今国会に提出した法案・...
「自ら支援を求めることが難しい高齢者や障害者などへの司法アクセス改善...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２７日午...